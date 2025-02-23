CAFE OHZAN(¥«¥Õ¥§¥ª¥¦¥¶¥ó)¤¬¡¢2025Ç¯2·î20Æü(ÌÚ)¤è¤ê¡¢Å¹Æ¬¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼¸ÂÄê¥é¥¹¥¯¤òÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£ CAFE OHZAN¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼¸ÂÄê¥é¥¹¥¯¡×  CAFE OHZAN(¥«¥Õ¥§¥ª¥¦¥¶¥ó)¤¬¡¢2025Ç¯2·î20Æü(ÌÚ)¤è¤ê¡¢Å¹Æ¬¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼¸ÂÄê¥é¥¹¥¯¤òÈÎÇäÃæ¡£¡ÈÂç¿Í²Ä°¦¤¤¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥é¥¹¥¯¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡¢CAFE OHZAN(¥«¥Õ¥§¥ª¥¦¥¶¥ó)¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¿ôÎÌ