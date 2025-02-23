¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Í­µÈ¹°¹Ô¡Ê50¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë23ÆüÊüÁ÷¤ÎJFN¡ÖÍ­µÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAYNIGHTDREAMER¡×¡ÊÆüÍË¸å8¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢ÉÏË³¤æ¤¹¤ê¤¬·ã¤·¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¡ÖÉÏË³¤æ¤¹¤ê¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Í¥¿¥á¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Í­µÈ¤Ï¡Ö°ì½ï¤ËÈÖÁÈ½Ð¤Æ¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡¢°ìÈÖ¤Ò¤É¤¤¤Î¤Ï¡Ø¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥ï¡¼¡Ù¤Î¸åÆ£¤À¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¡Ö¡ÈÍÉ¤ì¤Æ¤ë¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¾å¤ò¸«¤¿¤éÁ´Á³ÍÉ