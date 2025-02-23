¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÄÃæºÚÄÅÈþ(Ê¡²¬»Ô½Ð¿È)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£HKT48»þÂå¤ÎÃç´Ö¤¬Âç½¸¹ç¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡ÖÂç¹¥¤­¤Ê¤ß¡¼¤ó¤Ê¤È½¸¤Þ¤Ã¤¿Æü¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢10¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿±ã¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤³¤ÎÀè¤·¤Ð¤é¤¯´èÄ¥¤ì¤ë¤¯¤é¤¤ ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¾åÌîÍÚ¡¢ÅÄÃæºÚÄÅÈþ¡¢¿¢ÌÚÆî±û¡¢Ìð¿áÆà»Ò¡¢¿À»ÖÆá·ë°á¡¢¿¹ÊÝ¤Þ¤É¤«¡¢¾¾²¬¤Ï¤Ê¡¢Â¼ÀîÈì°É¡¢º£Â¼Ëãè½°¦¡¢²¼ÌîÍ³µ®¤¬¾Ð´é¤¬¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£(º¸Îó¼êÁ°¤«¤é)¾åÌîÍÚ¡¢ÅÄÃæºÚÄÅÈþ¡¢¿¢ÌÚÆî±û¡¢Ìð¿áÆà»Ò(±¦Îó¼êÁ°¤«¤é