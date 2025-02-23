サッカーＵー２０アジアカップ準々決勝（２３日、中国）で日本がイランとの激闘を制して４強入りを果たし、４大会連続１２度目のＵー２０Ｗ杯出場を決めた。１次リーグを１勝２分けのＤ組２位で通過した日本は、Ｃ組１位のイランとの対戦。前半５分に自陣中央でボールを失うと、こぼれ球を押し込まれて先制を許した。直前のプレーはイランのオフサイドに見えたが、今大会はＶＡＲが導入されておらず、判定は変わらなかった。そ