4·î8Æü¤è¤êËè½µ²ÐÍË24»þ29Ê¬¤«¤éÆü¥Æ¥ì·Ï30¶É¥Í¥Ã¥È¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëTV¥·¥ê¡¼¥º¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX(¥¸¡¼¥¯¥¢¥¯¥¹) ¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤¬¡¢ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤Î¡ÖPlazma¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£¡ÖPlazma¡×¤Ï¡¢·à¾ìÀè¹ÔÈÇ ¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX(¥¸¡¼¥¯¥¢¥¯¥¹) -Beginning-¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ½ñ¤­²¼¤í¤µ¤ì¡¢1·î20Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡£±Ç²è¤Î¥Ò¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¥Á¥ã¡¼¥È¤òÀÊ´¬¤·¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼¥é¥ó¥­¥ó¥°31´§¡¢½é½µ¥¦¥£¡¼¥¯¥ê¡¼¥é¥ó¥­¥ó¥°4´§¤ò³ÍÆÀ¡£3½µ