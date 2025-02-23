ÊÔ½¸Éô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¼ÂºÝ¤Ëºî¤Ã¤Æ»î¤·¤¿¡¢¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç1000·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿µíÆý¤â¤Á¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¡£¢§µíÆý¤¬¤â¤Á¤â¤Á¤ª¤ä¤Ä¤ËÂçÊÑ¿ÈºàÎÁ¤ÏÊÒ·ªÊ´¡¦º½Åü¡¦µíÆý¤À¤±¡£²È¤Ë¤¢¤ëºàÎÁ¤Ç´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤Þ¤¹¡£µíÆý¤Î¾ÃÈñ¤Ë¢ö¤Û¤Ã¤³¤êÌ£¤ÎµíÆý¤â¤Áby ¤³¤í¤ï¤ó¤ÎÊì¤µ¤ó❁TV¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿❁ÁÇËÑ¤ÊÌ£¤ÎµíÆý¤â¤Á¤Ç¤¹¡£ÆÃÊÌ¤ÊºàÎÁ¤ÏÍ×¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¢ö»Ò