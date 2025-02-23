ロボット企業のFigureが、ヒューマノイド(人型ロボット)の制御・知覚・言語理解を統合した汎用(はんよう)型のVision-Language-Action(VLA)モデル「Helix」を発表しました。Helixはわずか500時間の学習データでロボットの上半身全体を精密に制御できる点が特徴的で、家庭用ロボットの実用化に向けた重要な進展として注目されています。Helix: A Vision-Language-Action Model for Generalist Humanoid Controlhttps://www.figure.ai
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