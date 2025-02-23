¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÉÍÌ¾¸Ð¤Î¿·Àß¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1¡ÖÂè1²ó¥¹¥Ô¡¼¥É¥¯¥¤¡¼¥ó¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡×¤Ï5ÆüÌÜ¤Î½àÍ¥¾¡Àï10¡Á12R¤ò½ª¤¨¡¢3Ï¢µÙºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤ë24Æü¤ÎºÇ½ªÆü12R¤ÇÍ¥¾¡Àï¤¬Áè¤ï¤ì¤ë¡£4Äú¤¬¥¼¥íÂæ¤Î±Ô¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤·¤Æ4¹æÄú¤ÎÅÄ¸ýÀá»Ò¤¬¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤Ë»¶¤Ã¤¿½àÍ¥¾¡Àï12R¤Ç¡¢³¤Ìî¤æ¤«¤ê¡Ê51¡á¹­Åç¡Ë¤Ï5¥³¡¼¥¹¤«¤éºÇÆâ¤òº¹¤·¤Æ2Ãå¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¡Öº£´ü¤Ï¤º¤Ã¤È¥ê¥º¥à¤¬°­¤«¤Ã¤¿¡£Á°¸¡Æü¤Ë¤¤¤¤¥â¡¼¥¿¡¼¤¬°ú¤±¤¿¤Î¤Ç¥ê¥º¥à¤ò¼è¤êÌá¤»¤¿¤é¤È»×¤Ã¤¿¡£Í¥