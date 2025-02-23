ºë¶Ì¸©¤Ç½»Âð²ÐºÒ¤¬¤¢¤ê¡¢¿ô½½¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿·úÊª¤«¤é¤â²Ð¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û±ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë·úÊª¸áÁ°10»þ¤´¤í¡¢ºë¶Ì¸©»°¶¿»Ô¤ÎÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ½»Âð¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¡¢2¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤à60Âå¤ÎÃËÀ­¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¶áÎÙ¤Î½»Âð¤Î3¸®¤â¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖºÇ½é¤Ë²Ð»ö¤Î¤¢¤Ã¤¿¸½¾ì¤«¤éÆîÅì¤ËÌó50¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿¤¢¤Á¤é¤Î·úÊª¤âÇ³¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡Ë¡Ö¡Ê²Ð¤Î¡ËÀª¤¤¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡¢É÷¤â¤Û