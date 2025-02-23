¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎËÙ¹¾À»²Æ¡Ê¤ß¤Ê¡¢31¡Ë¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ºù´¶¤¸¤ë½Õ¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤¦½Õ¤Ã¤Ý¤¤¤Í¤ÃËè½µÆüÍË¤Ï22:54¤«¤éBSÆü¥Æ¥ì¡Ø¼®Î±TV!¡Ù¤Ç¤¹°áÁõÂô»³¡¢¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ß¤¿¤è¤Ã¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢²ÖÊÁ¤Î¥ì¡¼¥¹¤Î¡Èºù´¶¡É¤Î¤¢¤ë½Õ¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¯²ÄÎù¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ô¥ó¥¯¤¬ÎÉ¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÆ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë²Ä°¦¤¤¥ï¥ó¥Ô¡×¡Ö½Õ¤é¤·¤¯¤Æ²Ä