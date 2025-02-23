¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤¬22Æü¤ÎTNC¥Æ¥ì¥ÓÀ¾ÆüËÜ¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄCUBE¡×¤Ë½Ð±é¡£ÀµÊá¼ê¤Ëµá¤á¤ë°ìÈÖ¤Î¾ò·ï¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¹ÃÈåÂóÌé¤Îµð¿Í°ÜÀÒ¤Ç¿·¤·¤¤ÀµÊá¼ê¤Ë²¿¤òµá¤á¤ë¤Î¤«¡©ÂÇ·âÎÏ¡¢¥Ö¥í¥Ã¥­¥ó¥°¡¢¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¡¢¥­¥ã¥Ã¥Á¥ó¥°¡¢ÇÛµå¤Ê¤ÉÊá¼ê¤ËÉ¬Í×¤ÊÇ½ÎÏ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö°ìÈÖ¤Ëµá¤á¤ë¤Î¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥­¥ó¥°¤È¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥­¥ó¥°¤Ë¸Â¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥­¥ó¥°ÆüËÜ°ì¤À¤Ã¤¿¹ÃÈåÂóÌé¤¬