¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤ÎÂ¼¾å²ÂºÚ»Ò¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼êºî¤ê¤Î¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÂ¼¾å²ÂºÚ»Ò¡Û£¸ÆüÃÙ¤ì¤Î¼êºî¤ê¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡ÖÅöÆü¤Ï¡¢»ä¤¬¤ª»Å»ö¤Ç²¿¤â½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤éº£Æü¤ä¤Ã¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤Æºî¤ì¤Þ¤·¤¿¡×Â¼¾å¤µ¤ó¤Ï¡Öhappy Valentine♡¡×¤È½ñ¤­½Ð¤¹¤È¡¢¡ÖÅöÆü¤Ï¡¢»ä¤¬¤ª»Å»ö¤Ç²¿¤â½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤éº£Æü¤ä¤Ã¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤Æºî¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¼êºî¤ê¤Î¥¬¥È¡¼