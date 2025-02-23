ÉÂ¾õ¤¬°­²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¡¼¥Þ¶µ¹ÄÄ£¤Ï22Æü¡¢¶µ¹Ä¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤ÎÉÂ¾õ¤¬°­²½¤·¡¢¡ÖÍ¢·ì¤ä»ÀÁÇµÛÆþ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤êÍ½ÃÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¾õ¶·¡×¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö°Õ¼±¤Ï¤¢¤ê¡¢¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤âÉª³Ý¤±°Ø»Ò¤Ç1Æü¤ò²á¤´¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¶µ¹Ä¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Ï¡¢µ¤´É»Ù±ê¤¬°­²½¤·¤¿¤È¤·¤Æ14Æü¤ËÆþ±¡¡¢Î¾Êý¤ÎÇÙ¤ËÇÙ±ê¤Î¾É¾õ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ã´Åö°å¤é¤Ï21Æü¡¢¡ÖÌ¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¸«²ò¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£