¡ü 2·î28Æü ―――――――――――――― ¢¡¥³ー¥É ÌÃÊÁÌ¾¸ø³«»Ô¾ì¶È¼ï £Ô£Å£Î£Ô£É£Á£ÌÅì¾Ú¥°¥íー¥¹Á¡°ÝÀ½ÉÊ ¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡Û ¥ê¥«¥Ð¥êー¥¦¥¨¥¢¡ÖBAKUNE¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥° ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTENTIAL¡×¤Î±¿±Ä ¡Ú¶ÈÀÓ¥Çー¥¿