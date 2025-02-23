大久保通りから路地を入ってすぐのカフェ2024年にオープンした「oyoppi coffee」。大久保通り沿いにあるパチンコ店「グランパ大久保」の路地を入ってすぐ、韓国家庭料理焼肉店「仁川家（じんちょんげ）」がある建物の2階にあります。コスメ店や雑貨店がひしめきあうメイン通りからもアクセスがよく、買い物の合間にほっとひと息つくのにぴったりです。外観は、シンプルなサインと階段があるだけ。知らなければ素通りしてしまうほど