Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ï23Æü¡¢65ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¡¢¹Äµï¤Ç¤Ï½Ë²ì¹Ô»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÊÅ²¼¤Ï¡Ö´¨¤µ¤Î¸·¤·¤¤Ãæ¡¢ÃÂÀ¸Æü¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¡¢½Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÍ­¤êÆñ¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î³§¤µ¤ó°ì¿Í°ì¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²º¤ä¤«¤Ê½Õ¤¬Ë¬¤ì¤ë¤è¤¦´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÌ»²²ì¤Ï¸áÁ°Ãæ¤Ë3²ó¹Ô¤ï¤ì¡¢Î¾ÊÅ²¼¤Ï¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¡¢½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤È¶¦¤Ë½ËÊ¡¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÊÅ²¼¤Ï¡¢³ÆÃÏ¤ÎÂçÀãÈï³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¸æ¶ì