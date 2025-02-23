¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Î½ç°Ì¤ÏÅö¤Æ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£ºòÇ¯¤â¡È¥¢Ï¢ÇÆ¡É¤òÁÀ¤¦ºå¿À¤¬¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÇºÇ²¼°Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖºÇ¤âV¤Ë¶á¤¤¡×¤È¤¤¤¦É¾²Á¤Ï²¼¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¤Ï¥·¡¼¥º¥ó1°Ì¤Îµð¿Í¤Ë3.5¥²¡¼¥àº¹¤Î2°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢²áµî¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥×¥óÀïºÇ²¼°Ì¤«¤é¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤äÆüËÜ°ì¤òÃ£À®¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡£¡Úµ×ÊÝÅÄÎ¶Íº/¥é¥¤¥¿¡¼¡Û¡ö¡ö¡ö¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û²¿¿Í¤ï¤«¤ë¡©¥×¥íÌîµå´ÆÆÄÊÌ¥ê¡¼¥°Í¥¾¡²ó¿ôBEST10¥é¥ó¥­¥ó¥°¡È¤¤¤Æ¤Þ¤¨ÂÇÀþ¡É