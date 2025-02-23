¶¯¤¤´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ÇÆÁÅç¸©Æâ¤Ï23ÆüÌëÃÙ¤¯¤«¤é24ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ»³ÃÏ¤òÃæ¿´¤ËÊ¿ÃÏ¤Ç¤âÂçÀã¤È¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÀÑÀã¤äÏ©ÌÌ¤ÎÅà·ë¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¾ã³²¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¸©Æâ¤Ë¤Ï24Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£24Æü¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¤ÇÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÀã¤ÎÎÌ¤ÏÊ¿ÃÏ¤Ç7¥»¥ó¥Á»³ÃÏ¤Ç20¥»¥ó¥Á¤È¤½¤ì¤¾¤ìÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£