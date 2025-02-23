【オープン戦 中日ドラゴンズ 6-9 阪神タイガース Agreスタジアム北谷】 【動画はこちら→】竜の大エース・髙橋宏斗、ついにオープン戦初登板！圧巻の２回無失点！ ドラゴンズの開幕投手候補、髙橋宏斗投手が23日のオープン戦で好投を見せた。タイガース打線を2回を無失点に抑え、開幕へ向けて着実な歩みを進めている。 髙橋宏、阪神主力打線を3者凡退 髙