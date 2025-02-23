ÇÐÍ¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î³ð¤«¤º¤æ¤­¤¬23Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤äÍ¢Æþ¿©ÉÊ¤Ê¤É¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤ë¡Ø¥«¥ë¥Ç¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¥Õ¥¡¡¼¥à¡Ù¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤·¤ÆÌã¤¨¤¿ÆÃÅµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢³ð¤Ï¡ÖËÍ¤ÏÄ«¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤¤±¤ÉºÊ¤µ¤ó¤¬Ä«¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ë´Ö°ìÇÕ¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡×¤ÈÄ«¤Î½¬´·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¡£¡Ö¼ÙËâ¤¯¤µ¤¬¤ê¤Ê¤ó¤Ç¼«Ê¬¤Ç¤ÏÈÔ¤¤¤Æ¤Þ¤»¤ó ¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¤¤¤Ä¤â¡×¡Ö¥«¥ë¥Ç¥£¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤½¤Î¾ì¤ÇÈÔ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Â³