第33回はり師・きゅう師国家試験の概要 試験日2025年（令和7年）2月23日（日） 合格発表2025年（令和7年）3月26日（水）  厚生労働省サイトの資格・試験情報ページと、公益財団法人東洋療法研修試験財団ホームページにて受験地・受験番号を掲載して発表されます。また合格者には合格証書が郵送されます。＞国家試験合格発表｜厚生労働省（※発表前は非公開）＞合格者速報｜東洋療法研修試験財団（