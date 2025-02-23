2025年2月16日、中国のポータルサイト・淘宝百科に、中国の動画共有サービス・bilibili（ビリビリ）で見るべきお薦めの日本アニメを紹介した記事が掲載された。記事はまず。「bilibiliは、中国最大級の二次元文化が集まるプラットフォームであり、膨大なアニメ作品を配信している。アニメファンにとって、数多くの作品の中から何を選ぶべきかは悩ましい問題だ。そこで、本記事では何度でも見返したくなる必見の日本アニメを厳選し