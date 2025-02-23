¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¹Ò¶õ¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯ÆîÉôÃÏ¶èÏ¢Ë·ÇË»ººÛÈ½½ê¤«¤éºÆ·ú·×²è¤¬¾µÇ§¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£7²¯9,500ËüÊÆ¥É¥ë¤ÎºÄÌ³¤ò³ô¼°²½¤·¡¢3²¯5,000ËüÊÆ¥É¥ë¤Î½Ð»ñ¤ò¹Ô¤¦¡£´ûÂ¸¤Î¼ÒºÄÊÝÍ­¼Ô¤Ë¤ÏÁí³Û8²¯4,000ËüÊÆ¥É¥ë¤ÎÃ´ÊÝÉÕ¼ÒºÄ¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤ËºÇÂç3²¯ÊÆ¥É¥ë¤ÎÍ»»ñÏÈ¤òÀßÄê¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼è°úÀè¤ä¥ê¡¼¥¹²ñ¼Ò¤Ê¤É¤ÏÂ»³²¤ò¼õ¤±¤º¡¢±¿¹Ò¤ÏÄÌ¾ïÄÌ¤ê·ÑÂ³¤¹¤ë¡£¿ô½µ´Ö°ÊÆâ¤ËÏ¢Ë®ÇË»ºË¡Âè11¾ò¡Ê¥Á¥ã¥×¥¿¡¼11¡Ë¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£