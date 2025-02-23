2²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¶åÎ¤¡áµÜºê»ÔÀ¶Éð¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¿·ÀïÎÏ¤Î¶åÎ¤¤¬2²ó¤ò2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤¿¡£ÂÇÀþ¤Ï¿·¿Í¤Î»³Ãæ¤¬2ÂÇÀÊÏ¢Â³Å¬»þÂÇ¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÍ··â¤Ç½éÀèÈ¯¤·¤¿¥ë¡¼¥­¡¼¤Î¾±»Ò¤¬2°ÂÂÇ1ÅðÎÝ¡£Åê¼ê¿Ø¤Ï¿·²ÃÆþ¤Î°ËÆ£¡¢ÉÍ¸ý¤¬ÀººÌ¤ò·ç¤¤¤¿¡£