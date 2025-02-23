ハナコ秋山寛貴（33）と蛙亭イワクラ（34）が23日、東京・浜松町の文化放送で、イベント「レコメン！税理士記念日フェア2025」に出席した。同イベントは、同局人気番組「レコメン！」（月〜木曜午後10時）の火曜パーソナリティーを担当する秋山が、ゲストにイワクラを迎え、「税理士記念日」に合わせ、知っているようで知らない税について学ぶもの。2人はイベント後、取材に応じた。昨年に引き続き2年連続で参加した秋山は「もっと