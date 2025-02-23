◆米女子プロゴルフツアーホンダＬＰＧＡ最終日（２３日、タイ・サイアムＣＣ＝６６３２ヤード、パー７２）５打差２位から出た岩井明愛（あきえ、ホンダ）は１イーグル、１０バーディー、１ボギーで大会コース記録を更新する６１と猛チャージを見せたが、通算２７アンダーの２位に終わった。優勝したエンゼル・イン（米国）には１打届かず、米ツアー初Ｖはならなかった。竹田麗央（りお、ヤマエグループＨＤ）は１５アンダ