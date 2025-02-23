大谷翔平（c）SANKEI ドジャースの大谷翔平投手（30）は22日（日本時間23日）、今キャンプで3度目となるブルペン投球を行った。 【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁 本日、キャンプ11日目を迎えたドジャース。 現地は週末ということもあり、多くの観衆がキャンプ地に訪れ、およそ300人ものファンで賑わった。 大谷選手はサブグラウンドに姿を見せ