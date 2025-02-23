【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■BE:FIRSTが王道として提示した楽曲「Mainstream」は各種音楽チャート116冠も獲得！ BE:FIRSTの2023年にリリースされた代表曲「Mainstream」のストリーミング全世界累計再生回数が1億回を突破した。（レコード会社調べ） BE:FIRSTの1億回再生突破楽曲は「Shining One」「Bye-Good-Bye」「Boom Boom Back」に続き4曲目となる。 「Mainstream」は2023年9月にリ