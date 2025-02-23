¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤Î¥Ûー¥à³«ËëÀï¡£²÷¾¡¤Çº£¥·ー¥º¥ó½é¾¡Íø¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥Ûー¥à³«ËëÀï¤ÎÁê¼ê¤Ïºòµ¨J1¤Î¥³¥ó¥µ¥Éー¥ì»¥ËÚ¡£Á°È¾28Ê¬È¾Âå¾­ÅÔ¤¬²¡¤·¹þ¤ßÀèÀ©¤·¤Þ¤¹¡£ÂçÄÅ¹â¹»½Ð¿È¤ÎÈ¾Âå¤Ï¥×¥í½é¥´ー¥ë¤Ç¤·¤¿¡£¸åÈ¾4Ê¬¤Ë¤Ï¤³¤Á¤é¤â¥ëー¥­ー¤ÎÅÏî´ÎçÊâ¤Ë¤â¥×¥í½é¥´ー¥ë¡£¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë±öÉÍÎË¤Î2»î¹çÏ¢Â³¥´ー¥ë¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤ò¤¢¤²3-0¡£²÷¾¡¤Çº£¥·ー¥º¥ó½é¾¡Íø¤ò¤¢¤²¤Þ¤·