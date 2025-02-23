ÀÅ²¬¸©Æî°ËÆ¦Ä®¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¡ÖJU-ZA CYCLE YADO Minamiizu¡×¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¤Ë¤è¤ë¡¢1Çñ2Æü¡¦½÷À­¸ÂÄê¤Î¥°¥ë¡¼¥×»£±Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¡È¥Õ¥©¥È¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Æ¥ê¥ó¥°¤ÎÎ¹¡É¤ò¡¢2025Ç¯3·î8Æü(ÅÚ)¡¦9Æü(Æü)¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ JU-ZA CYCLE YADO Minamiizu¡Ö¥Õ¥©¥È¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Æ¥ê¥ó¥°¤ÎÎ¹¡×  °ËÆ¦È¾ÅçºÇÆîÃ¼¤ÎÀä·Ê¤ÈÎò»Ë¤ò½ä¤ë¡È¥Õ¥©¥È¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Æ¥ê¥ó¥°¤ÎÎ¹¡ÉVol.3 Í¯¿å¤ÈÀÐ³À¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹É÷·ÊÈþ¡¦°ËÉÍ¡Ú½ÉÇñ¾ì½ê(¸½ÃÏ½¸¹ç¡¦²ò»¶)¡ÛJ