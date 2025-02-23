µð¿Í¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¹­Åç¡¦¿¹¡á²­Æì¥»¥ë¥é¡¼¹­Åç¤ÎÀèÈ¯¸õÊä¤Î¿¹¤È¶ÌÂ¼¤¬¤È¤â¤ËÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£¿¹¤ÏÀèÆ¬¤ò½Ð¤·¤Æ¤âËÜÎÝ¤òÆ§¤Þ¤»¤º¡¢¶ÌÂ¼¤Ï2²ó¤ò´°àú¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£³«Ëë1·³Æþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹ÆóËó¤ÏÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£µð¿Í¤Ï³°Ìî¤ÎÄê°ÌÃÖÃ¥¼è¤òÁÀ¤¦ÀõÌî¤¬2°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£