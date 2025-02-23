「オープン戦、オリックス９−１ソフトバンク（２３日、ＳＯＫＫＥＮスタジアム）オリックスが快勝して岸田新監督がオープン戦で“初勝利”を飾った。打線はドラフト４位・山中（三菱重工Ｅａｓｔ）がオープン戦初出場初スタメンで先制打を含む２打席連続タイムリー。二回無死一、三塁から先制の右前適時打。オープン戦初打席でタイムリーを放ちチームへ“今季初得点”をもたらした。さらに三回１死一、二塁からも中前適時打