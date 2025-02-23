2·î24Æü¡Ê·î¡Ë¤Î¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Ë¡¢°ËÅì¤æ¤«¤ê¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Ë¸µÊõÄÍ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡ÈÎáÏÂ¤Î±ÛÏ©¿áÀã¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤¿²ÎÀ¼¤Ç¹õÌøÅ°»Ò¤òÌ¥Î»6ºÐ¤«¤é²Î¤¤»Ï¤á¤Æ70Ç¯°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë²Î¼ê¤Î°ËÅì¡£ºòÇ¯¤Ï4·î¤Ë²Î¼ê¡¦ÇÐÍ¥¤Ç¸µÉ×¤Îº´ÀîËþÃË¤µ¤ó¡¢Â³¤¤¤Æ7·î¤Ë²Î¼ê¤Î±à¤Þ¤ê¤µ¤ó¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£´ñ¤·¤¯¤âº´Àî¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï±à¤Þ¤ê¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ÇÊ£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ì¼¤È¤È¤â¤Ë¸µÉ×¤Îº´Àî¤µ¤ó¤È½Ð±é¤·¤¿¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°