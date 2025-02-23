¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè2Àá²£ÉÍM¡½¹­Åç¡Ê2025Ç¯2·î23Æü¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Ô¡¼¥¹¥¦¥¤¥ó¥°¹­Åç¡Ë²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ÎDF¿ÛË¬´Ö¹¬À®¡Ê21¡Ë¤¬23Æü¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¤Î¹­ÅçÀï¤ÇJ1¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÃÞÇÈÂç¤Ëºß³ØÃæ¤Î¿ÛË¬´Ö¤ÏÀè·î29Æü¡¢ÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¡¢º£·î21Æü¤ËJ¥ê¡¼¥°¤ËÄÉ²ÃÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¡£½ÐÈÖ¤Ï¸åÈ¾42Ê¬¡¢DFÅÏî´ÂÙ´ð¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¡£²£ÉÍM¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥°é¤Á¤Ç¡¢23Ç¯¤Ë¤ÏU¡½20ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆU¡½20¥¢¥¸¥¢ÇÕ¥¦¥º¥Ù¥­¥¹¥¿¥óÂç