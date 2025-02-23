フィギュアスケートの四大陸選手権（韓国・ソウル）で、男女シングルの日本勢が苦しい戦いを強いられた。２３日の女子フリーではショートプログラム（ＳＰ）２位の千葉百音（木下アカデミー）が１２３・８８点、合計１９５・０８点で６位に沈み、２０１９、２０年大会をを制した紀平梨花（トヨタ自動車）以来の連覇とはならなかった。ＳＰ７位の樋口新葉（ノエビア）が合計１９５・１６点で日本勢最高の５位、松生理乃（中京大