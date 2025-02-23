米女子ツアー・ホンダLPGAタイランド米女子ゴルフのホンダLPGAタイランドは23日、タイのサイアムCC オールドC（6632ヤード、パー72）で最終日が行われ、首位と5打差の2位から出たツアールーキーの岩井明愛（Honda）は前半だけでスコアを5つ伸ばし、後半もバーディーラッシュ。12番でついにトップをとらえるキッカケとなった1打に放送席からは「彼女は容赦ない」「信じられないプレーをしている」と興奮気味に伝えた。首位のエ