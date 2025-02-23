広島はカップ戦、ACL2含む過密日程をこなし5連勝サンフレッチェ広島は2月23日、J1リーグ第2節で横浜F・マリノスを1-0で撃破した。ここまで富士フイルムスーパーカップ（杯）、AFCアジアチャンピオンズリーグ2（ACL2）など含む過密日程をこなすが、未だ負け知らずと好調を維持している。昨季ジュビロ磐田で19得点を挙げたFWジャーメイン良、湘南ベルマーレの司令塔だったMF田中聡など強力な選手補強をして臨んだ2025年シーズン
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