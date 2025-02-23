¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¥«¥¯¥¿¥¹¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ´ü¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë»þ´ü¤ÏÍè½µÃæ¤Ç¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥«¥¯¥¿¥¹¥ê¡¼¥°¤È¤Ï¡¢¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¤ò¥­¥ã¥ó¥×ÃÏ¤È¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤ÏMLB¥Á¡¼¥à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Âç³ØÌîµå¤Ê¤É¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥Á¡¼¥à¤äÂ¾¹ñ¤ÎÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£º£½µ½é¤á¤Ë¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÂçÃ«¤¬ºòµ¨¤Ë°ú¤­