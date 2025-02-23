◆第４２回フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２３日、東京競馬場・ダート１６００メートル、良）今年最初のＧ１レースに１６頭が出走し、単勝２番人気のコスタノヴァ（牡５歳、美浦・木村哲也厩舎、父ロードカナロア）が、Ｇ１初挑戦Ｖを成し遂げた。英国出身のレイチェル・キング騎手＝豪州拠点＝は史上初の女性騎手による平地Ｇ１初勝利。今年の京都金杯（サクラトゥジュール）に続くＪＲＡ重賞４勝目で、女性騎手による最多重賞勝利