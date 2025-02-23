2月23日、東京11Rで行われた第42回フェブラリーステークス（4歳上オープン・G1・ダ1600m・1着賞金＝1億2000万円）は、R.キング騎乗の2番人気、コスタノヴァ（牡5・美浦・木村哲也）が勝利した。3/4馬身差の2着に5番人気のサンライズジパング（牡4・栗東・音無秀孝）、3着に1番人気のミッキーファイト（牡4・美浦・田中博康）が入った。勝ちタイムは1:35.5（良）。3番人気で横山武史騎乗、エンペラーワケア（牡5・栗東・杉山晴