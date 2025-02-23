¡þ¥ª¡¼¥×¥óÀïËÌÃ«¡Ê2025Ç¯2·î23Æüºå¿À¡ÝÃæÆü¡Ëºå¿À¤Î¿·³°¹ñ¿Í¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨Åê¼ê¡Ê30¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹3A¡Ë¤¬ÃæÆüÀï¤Ç3ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¡¢ÍèÆü½é¤á¤Æ¤Î¼ÂÀïÅÐÈÄ¤ËÎ×¤ó¤À¡£¡Öµ×¡¹¤Î¥²¡¼¥à¤Ê¤Î¤ÇÂÐÂÇ¼Ô¤ä¼éÈ÷¤¬¤¤¤ëÊ·°Ïµ¤¤ò³Î¤«¤á¤Ê¤¬¤éÅê¤²¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë²¬ÎÓ¤ò¥«¡¼¥Ö¤ÇÆó¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤È¡¢¾åÎÓ¤âÊÑ²½µå¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£Ê¡±Ê¤ËÃæÁ°ÂÇ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÀÐÀî¹·¤ò»°¥´¥í¤ËÉõ¤¸¤¿¡£1¥á¡¼¥È¥ë93¤ÎÄ¹¿È