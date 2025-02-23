米津玄師 上映中の劇場先行版 『機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-』。そのTVシリーズ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX 』が、4月8日より毎週火曜24時29分から日テレ系30局ネットで放送されることが決定し、主題歌は、米津玄師「Plazma」となることが発表された。【動画】『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）-Beginning-』Promotion Reel 2「Plazma」は、劇場先行版 『機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-