[2.23 J2第2節](ニンスタ)※15:00開始主審:松澤慶和<出場メンバー>[愛媛FC]先発GK 31 白坂楓馬DF 6 谷岡昌DF 29 福島隼斗DF 37 石尾崚雅DF 44 森山公弥MF 8 深澤佑太MF 14 谷本駿介MF 24 甲田英將MF 48 行友翔哉FW 11 藤原悠汰FW 18 田口裕也控えGK 36 辻周吾DF 4 山原康太郎DF 19 黒石貴哉MF 5 石浦大雅MF 13 窪田稜MF 16 細谷航平MF 25 吉田温紀FW 9 ベン・ダンカンFW 15 鶴野怜樹監督石丸清隆[ブラウブリッツ秋田]先発GK