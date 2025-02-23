「ピンポン鳴ったから出たらかわいくてたまげた」。2025年2月15日、飼い主のX（ツイッター）ユーザー・ぱん コーギーさん（@syokupancorgi24）は、そんなコメントとともに2枚の写真を投稿しました。【写真】モニタに映った犬さん…不思議そうに小首をかしげる姿がキュート♡写っているのは、ウェルシュ・コーギーの女の子「ぱん」ちゃん（取材時、2歳）。散歩に付き添っていたパパが帰宅し、ぱんちゃんを抱き抱えたまま自宅の