ÈþÍÆ±¡¤ÇåºÎï¤ËÀ°¤¨¤¿È±¤ÎÌÓ¤¬¡Ä¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤Ë¤ã¤ó¤³¥¹¥¿¡¼¤Î¥¢¥ó¥´¥éÂ¼Ä¹(30)¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½Ð¤«¤±¤ëÄ¾Á°¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿?ÄËº¨¤Î¥ß¥¹?¤ò¹ðÇò¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö½ÌÌÓ¶ºÀµ¤·¤¿¤¢¤È¤ÎÁ°È±¤ÏÂº¤¤¤Î¤Ë¡¢½Ð¤«¤±¤ë5Ê¬Á°¤ËÀÚ¤Ã¤ÆÀÚ¤ê¤¹¤®¤ëÄËº¨¤Î¥ß¥¹¡ª¡×¤È½ñ¤­¹þ¤ß¡¢Èý¤¬Á°È±¤Ç±£¤·¤­¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¾¯¤·¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÅê¹Æ¡£Éâ¤«¤Ê¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö½ÌÌÓ¤È¤«¥Ñ¡¼¥Þ¤È¤«¤ª¶â¤ò¤«¤±¤¿¤¢¤È¤ÎÈ±¤òÀÚ¤ë