¡Ú¥Ç¥ó¥Ð¡¼¶¦Æ±¡ÛÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëNBA¤Ï22Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ì¡¼¥«¡¼¥º¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¤ÏÅ¨ÃÏ¥Ç¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Î¥Ê¥²¥Ã¥ÄÀï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢¥Á¡¼¥àºÇÄ¹¤Î35Ê¬47ÉÃ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ21ÆÀÅÀ¡¢4¥¢¥·¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÆ±¤¸À¾¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Î¶¯¹ëÁê¼ê¤Ë123¡½100¤È²÷¾¡¤·¡¢34¾¡21ÇÔ¤È¤·¤¿¡£