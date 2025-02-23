Ãæ¹ñ¹ñËÉ¾Ê¤ÎÊóÆ»´±¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¶á¤¯¤Î¸ø³¤¾å¤ÇÃæ¹ñ·³¤¬¹Ô¤Ã¤¿·³»ö±é½¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢À¯ÉÜ¤¬·üÇ°¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö°Õ¿ÞÅª¤Ë»ö¼Â¤ò¸ØÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ãæ¹ñ·³¤Ï21Æü¤«¤é¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤È¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Î´Ö¤Î¸ø³¤¾å¤Ç¼ÂÃÆ¤ÎÈ¯¼Í¤òÈ¼¤¦·³»ö±é½¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ì±´Ö¹Ò¶õµ¡¤¬µÞî±¡¢Èô¹Ô¥ë¡¼¥È¤ÎÊÑ¹¹¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥Þ¡¼¥ë¥º¹ñËÉÁê¤Ï¡ÖÃæ