¥È¥ë¥³¤ÎÌÚºà¹©¾ì¤ÇÅ·°æ¤¬ÆÍÁ³ÊøÍî¤·¡¢ºî¶È°÷¤¿¤Á¤¬Æ¨¤²½Ð¤¹½Ö´Ö¤¬¥«¥á¥é¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤¿¡£ºî¶È°÷¤¿¤Á¤Ï¹²¤Æ¤ÆÈòÆñ¤·¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È1¿Í¤¬ÇËÊÒ¤ÇÉé½ý¤·¤ÆÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¡£¸½¾ì¤ÏÅÚ±ì¤ÇÊ¤¤ï¤ì¡¢Êø¤ìÍî¤Á¤¿Å·°æ¤ÎÌÚºà¤¬»¶Íð¡£»ö¸Î¸¶°ø¤ÏÉÔÌÀ¤À¤È¤¤¤¦¡£ÌÚºà¹©¾ì¤ÎÅ·°æÊøÍî¤ÇÆ¨¤²½Ð¤¹¿Í¡¹¥È¥ë¥³¡¦¹õ³¤ÃÏÊý¤ÎÌÚºà¹©¾ì¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¬¥ì¡¼¥¸Æâ¤Çºî¶È¤¹¤ë¿Í¡¹¤Î»Ñ¡£ÃÌ¾Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¸þ¤«¤¤¹ç¤¦2¿ÍÁÈ¤äÄ¹¤¤ÌÚºà¤ò±¿¤Ü¤¦¤È¤¹¤ëºî