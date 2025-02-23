ホンダLPGAタイランド米女子ゴルフのホンダLPGAタイランドは23日、タイのサイアムCC オールドC（6632ヤード、パー72）で最終日が行われた。首位と5打差の2位から出たツアールーキーの岩井明愛（Honda）は8番で好ショットを披露。メジャー女王は「素晴らしいショット」と称賛した。153ヤードの8番パー3。岩井の放ったティーショットはピンそば50センチ程にピッタリとついた。ギャラリーも沸く一打。バーディーパットをしっかり