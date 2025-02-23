９月の東京世界陸上男子マラソン日本代表選考を兼ねた大阪マラソン（報知新聞社ほか後援）は２４日、大阪府庁前スタート、大阪城公園内ゴールの４２・１９５キロで行われる。初マラソンに臨む青学大のエースで新主将の黒田朝日（３年）は２３日、大阪市内の競技場で前日調整を行った。学生３大駅伝に２年時から６大会にフル出場。すべて主要区間を担い、区間賞３回。平均区間順位１・８３位と抜群の安定感を誇る。今年の第１０